Meerderheid voor aanhouden één tijd, Europarlementariër Huitema stemt tegen

Een meerderheid van het Europees Parlement stemt voor het afschaffen van de verschillende tijden, dus het is waarschijnlijk dat die ook echt worden afgeschaft. Wat het dan wel zal worden, zomertijd of wintertijd, is nog niet duidelijk. Het doel is om in 2021 een besluit te hebben genomen.

Huitema ziet dat echter nog niet gebeuren. "Ik denk niet dat we alle landen op één lijn kunnen krijgen, dus ik geloof niet dat het in 2021 wordt afgeschaft." Maar áls het wordt afgeschaft, ziet Huitema liever dat de zomertijd wordt aangehouden.