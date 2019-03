Onder andere Høegh blijft, met andere spelers is SC Heerenveen nog in gesprek

De arbeidsovereenkomsten van Stijn Schaars, Morten Thorsby, Pelle van Amersfoort, Doke Schmidt en Jan Bekkema lopen tot eind dit seizoen. Ook wordt de optie in het contract van Yuki Kobayashi niet toegelicht.

Dat betekent niet dat SC Heerenveen afscheid neemt van de spelers. De club heeft de ruimte om met ze in gesprek te gaan over een nieuw contract. Met Woudenberg, Hornkamp en Bruijn is de club al in gesprek.