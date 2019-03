Tryater keert na veertig jaar terug naar oudste podium van Leeuwarden

Tryater voert een maand lang hun nieuwe stuk op, dat 'Trouwfeesten en processen, vuile hoeren, bedriegers, slechte ouders, onnozele kinderen enzovoorts tot in het einde der tijden' heet. Het is afkomstig van de Vlaamse schrijver Arne Sierens. De première wordt op 28 maart in Zalen Schaaf.

'Ik stop ermee. Ik ga trouwen en verhuizen naar Oostende', kondigt Yolande aan in feestzaal De Rialto. Ze is prostituee en wil - samen met haar puberzoon - gelukkig zijn. Ze weet alleen niet hoe. Dat is het centrale thema in de nieuwe voorstelling van Tryater. "Vorig jaar werd het woord 'gemeenschap' heel vaak gebruikt", vertelt regisseur Tamara Schoppert. "Daarom wilde ik nu wel eens inzoomen op een kleine gemeenschap en laten zien hoe het daar in zijn werk gaat."

Een onuitspreekbare titel

Naast het verhaal was het ook de titel van het stuk, die Schoppert meteen aansprak. "Normaal gesproken heb je niet zulke lange titels en mensen kunnen de titel ook bijna niet uitspreken. Daarom wordt het nu al 'het stuk met de onuitspreekbare titel' genoemd."