Achttien jaar cel voor Grouster drugssmokkelaar

Een 27-jarige man uit Grou heeft door de rechter in Bristol, Engeland, een celstraf van 18 jaar opgelegd gekregen voor zijn rol in het smokkelen van 1.400 kilo aan cocaïne. Met vier anderen werd de Grouster in september gearresteerd toen ze probeerden de drugs Groot-Brittannië in te smokkelen. Het was een van de grootste drugsvangsten van dat land ooit. De vangst had een waarde van zo'n 131 miljoen euro.