Speciale Fûgelwacht-app voor Nordwin College gelanceerd

De BFVW had al een speciale app, die in het veld kan worden gebruikt om door te geven waar vogels zitten en ze hun nesten hebben. Leerlingen, studenten en docenten van het Nordwin College krijgen nu een speciale onderwijseditie van die Fûgelwacht-app. Met als doel om ze warm te krijgen voor weidevogels en hun plekje in de landbouw.

De onderwijseditie van de app is dinsdag gelanceerd tijden een veldles voor mbo-studenten. Alle onderwijsrichtingen binnen het Nordwin College kunnen er exclusief gebruik van maken.