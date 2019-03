Celstraffen geëist tegen Roemeense pistachedieven

Verder hadden ze het ook voorzien op koffie, eten en verzorgingsproducten. De drie werden op heterdaad betrapt bij een supermarkt aan het Cambuurplein in Leeuwarden. De politie vond in het navigatiesysteem van hun auto ook de adressen van winkels in Leeuwarden, Joure, Sneek, Drachten en Stiens.

Tegen de hoofdverdachte werd twee jaar cel geëist. Tegen de andere verdachten zestien en zeven maanden. De rechter doet over twee weken uitspraak.