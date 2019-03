Zes maanden celstraf voor onverbeterlijke oplichtster (47)

In de zomer van 2016 had de vrouw geld gestolen van een stel uit Burgum. In dezelfde periode heeft ze tot twee keer toe een instelling voor financiële noodhulp en een elektronicawinkel in Heerenveen opgelicht.

Het strafblad van de vrouw gaat terug tot 1991. Ze is al vaker veroordeeld voor diefstal en kreeg zelfs één keer tbs met dwangverpleging opgelegd.

Al 34 gevallen

In september vorig jaar is de vrouw door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot drie jaar cel en één jaar voorwaardelijk, voor in totaal maar liefst 34 gevallen van oplichting. Ze moet aan de slachtoffers ruim 2.600 euro betalen.