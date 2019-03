Brood en oranjekoek kopen bij de garage? Het kan binnenkort in Hallum

De sluiting van de bakkerij is niet alleen voor het dorp een gemis, maar betekent voor de Bremers ook het eind van een familietraditie. De afgelopen 40 jaar stonden Durk en Anneke Bremer aan het roer van de bakkerij. Neef Jelle ging op zoek naar een mogelijkheid om de verkoop van bakkersproducten voor Hallum te behouden en dat lijkt gelukt te zijn.

De oplossing is namelijk dat hij het brood zelf zal verkopen in zijn autobedrijf. "Wij hebben een autobedrijf met een tankstation waar een shop in zit", vertelt Jelle. "In die shop is wel ruimte en we dachten, daar kunnen we wel plaatsmaken voor de broodproducten, de oranjekoeken, de lekkere dingen, zeg maar."

Er werd eerst nog gedacht om door te gaan met de zaak van zijn oom, maar die heeft het bakkerijpand inmiddels verkocht. Toen hebben ze contact gezocht met Nico en Aeltsje de Groot, die een bakkerij in Stiens hebben. Zij zullen de producten voortaan leveren. De oom van Jelle zal hen ook assisteren. Zo wordt er geprobeerd om de eigen oranjekoek van de Bremers te behouden.