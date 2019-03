Voetbalster Sisca Folkertsma mist WK door blessure

De middenvelder speelde de afgelopen tijd herhaaldelijk in de selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen. Op de Algarve Cup, een maand geleden, kreeg ze ook speelminuten van bondscoach Sarina Wiegman. Daardoor was ze ook in beeld om deel uit te maken van de WK-selectie van Nederland, maar haar kruisbandblessure gooit dus roet in het eten.

Het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal gaat in juni van start in Frankrijk.