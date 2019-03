Een voedselcoöperatie is een coöperatieve vereniging van consumenten met het doel om op duurzame wijze eten te kopen. Wat kunnen mensen bij Us Iten halen? "Producten uit de directe omgeving", vertelt Hamelynck. "Zoals brood uit Witmarsum, vis uit Heeg en lamsvlees uit Scharnegoutum. Wat we lokaal niet hebben, komt uit de regio en wat we niet uit de regio kunnen halen, komt van de groothandel. De biologische natuurlijk."

Hoe werkt zo'n voedselcoöperatie zoals Us Iten dan precies? "We doen het met elkaar. Het eten komt bij ons binnen en moet dan verdeeld worden. Daar helpt iedereen die bij de coöperatie is aangesloten aan mee. Daardoor kunnen we de kosten laag houden en zijn de prijzen bij ons lager dan bij de biologische winkel. Elk lid kan online de producten bestellen en later bij ons ophalen."