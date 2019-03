Advocaat Van der Goot ziet kansen om opslaan DNA A7-blokkeerders tegen te houden

Toch ziet de advocaat genoeg wettelijke mogelijkheden om bezwaar te maken. "Je kunt wel iets doen tegen de verwerking van dat celmateriaal tot een DNA-profiel en de opslag ervan in de landelijke DNA-databank." Gegevens uit die databank worden tientallen jaren bewaard en gebruikt voor de opsporing bij toekomstige misdrijven. Het blokkeren van een bus op de snelweg is op zichzelf geen argument voor het opslaan van DNA in een grote databank, zegt Van der Goot.

Baan kwijt

Een van de A7-blokkeerders laat weten dat hij niet alleen met het afstaan van zijn DNA, maar ook op andere fronten worstelt met de gevolgen van de veroordeling. De man is zijn baan kwijtgeraakt en zou ook geen VOG kunnen krijgen, een 'Verklaring omtrent gedrag'. Dat maakt het weer lastig om een nieuwe baan te vinden, want bij sollicitaties wordt vaak om zo'n VOG gevraagd.

Volgens Van der Goot speelt dit niet bij de andere acht bezwaarmakers.