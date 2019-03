Geertje 23 uit Boijl is beste koe van Nederland: "Heel bijzonder"

Geertje 23 is voor een koe al vrij oud en produceerde in haar leven al meer dan 130.000 liter. "Een heel bijzondere prestatie", vindt Jan Atze van der Wijk. "En ook nog met hoge gehaltes. Ze geeft mooie, dikke melk. Daarnaast is ze ook altijd heel gezond geweest. Dat speelde ook mee bij de verkiezing."

"We hebben ons zonder verwachtingen opgegeven voor de verkiezing", vult Marieke van der Wijk aan. "Wij vinden het een heel mooie koe, maar goed, het is maar afwachten of de rest er ook zo over denkt. Dan ineens is ze de beste koe van Nederland. Dat vinden we wel heel bijzonder. Bovendien is ze ook nog eens drachtig. Voor de dertiende keer."