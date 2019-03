JSF zorgt voor overlast in Noorwegen: "Daar schrokken wij wel van"

Dinsdag vindt er een informatieavond in het dorpshuis van Marsum plaats over het geluidsmeetnet. Wat staat er op deze avond centraal? "Het is handig dat mensen weten hoe de website waar het geluidsmeetnet op staat, werkt", zegt Geart Verf van Plaatselijk Belang Marsum en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM).

"Anders halen mensen er niet alles uit. Het is meer dan een speeltje. Het is een essentieel onderdeel in de geluidsbewaking en informatievoorziening van de vliegbasis. Daar hebben we de omwonenden bij nodig en wij willen hen uitleggen hoe alles werkt."

Geluidsoverlast in Noorwegen

Dat de JSF niet alleen positieve effecten met zich mee kan brengen zoals werkgelegenheid, weten ze in Noorwegen maar al te goed. Het vliegtuig zorgt daar voor een hoop geluidsoverlast. "Daat schrokken wij wel van, toen we dat hoorden", vertelt Verf.

"Aan de andere kant zeggen wij: wat mooi dat wij dat geluidsmeetnet hebben. Daar hebben ze in Noorwegen nooit aan gedacht. Daar worden nu honderdvijftig huizen afgebroken en duizend woningen geïsoleerd. Dat geeft wel aan wat voor impact dat geluid kan hebben."

"Daarom moet je het goed managen. Dan is er een mogelijkheid op een 'en-en'-situatie. Dat de JSF goed kan vliegen, zonder dat wij veel geluidsoverlast krijgen. De geluidscontouren liggen vast. Defensie heeft zich daaraan verbonden en houdt zich daar ook aan. Dat moet goed gecontroleerd worden."