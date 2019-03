Uitkomst overleg: Antillianenbeleid Leeuwarden op de schop

Kansloos

In een nota over de veiligheid in de gemeente Leeuwarden worden Antillianen expliciet genoemd. Er word geschreven over 'kansloze' Antillianen en een ontmoedigingsbeleid om naar Leeuwarden te komen. In hun gemeenschap zou het idee leven dat in die stad makkelijk woonruimte en een uitkering te krijgen is. Net deze passage zorgt voor veel opschudding, met name binnen de Antilliaanse gemeenschap.

Taalles

Burgemeester Ferd Crone kwam aan het eind van de bijeenkomst met het voorstel om de tekst die voor zo veel opschudding had gezorgd uit de veiligheidsnota te halen. In plaats daarvan wil hij de Antillianenproblematiek opnemen in een apart stuk dat gaat over het oplossen van de problemen die er in de gemeenschap zijn. Het gaat dan om taalles, inburgering en het voorkomen dat jeugd afzakt in de criminaliteit. Crone wil dat doen in samenwerking met hulp van mensen uit de Antilliaanse gemeenschap zelf: "Kijk, de mensen zeggen zelf ook dat er problemen zijn. We moeten die samen benoemen en samen oplossen."