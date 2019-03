Sporttalent Sanne Hartman (12): "Mijn doel? De Spelen"

Sanne Hartman traint fanatiek om nog veel verder te komen als dat ze nu is. Maandag kon ze alvast een nieuwe trofee in haar prijzenkast zetten: die van Sporttalent 2018 van de gemeente Waadhoeke. In die categorie werd motorcoureur Pieter Tolsma (15) uit Tzum tweede en fierljepper Wisse Broekstra (14) uit Tzummarum derde.

Breedtesport

Volgens wethouder Caroline de Pee van sport is Waadhoeke geen echte topsportgemeente, maar is de breedtesport sterk vertegenwoordigd in stad en dorpen. "Daar zetten we ook graag op in. Bovendien blijkt het ook uit de grote diversiteit aan sporten die je bij deze nominaties ziet: van speedway tot bodybuilden en kaatsten tot voetbal, alles wordt hier beoefend."

Sporter van het jaar: Allard Hoekstra

Tot sportjeugdploeg van het jaar werden de pupillen van kaatsvereniging Sint Annaparochie uitgeroepen. Bij de senioren waren de tafeltennissers van KTTC uit Franeker de besten. Tot seniorsporter van 2018 werd kaatser Allard Hoekstra uit Franeker uitgeroepen, die daarmee stadsgenoot en bodybuilder Renzo Hoekstra achter zich liet. Speedwayer Henry van der Steen uit Oudebildtzijl werd derde.