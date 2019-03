Sander de Rouwe: 'Forum serieuze gesprekspartner, mogelijk zes gedeputeerden'

De winst van Forum kwam niet helemaal onverwacht, maar dat het zo goed zou gaan, had De Rouwe niet verwacht: "Ik dacht wel drie of vier, maar zes voor Forum had ik niet verwacht. Maar groot worden is één en groot blijven is twee. Het CDA is groot gebleven. Dat is 'Champions League-politiek' en het is moeilijker dan in één keer groot worden."

Het CDA heeft acht zetels gehaald. "Wij weten dat wij een stabiele groep achter ons hebben. Wel is het zo dat wij er bij elke verkiezing weer hard voor moeten werken."

100% serieuze partner

Forum voor Democratie is een '100% serieuze partner' voor het CDA, zegt De Rouwe. "Het gaat niet alleen over de coalitie, maar ook over de komende vier jaar. Er wordt veel over en niet zoveel met Forum gepraat. Ze komen er wel aan en ik kijk er naar uit om met Forum voor Democratie en de andere partijen samen te werken. Forum is een partijk met een sterke landelijke sturing en zo zijn er wel meer."

In heel Fryslân hebben 40.000 inwoners op Forum gestemd. "Wat wij zien is dat Forum kiezers bij anti-partijen zoals SP en PVV weghaalt. Ook wel een klein beetje bij onze partij, het CDA. Wij zijn een brede volkspartij. Als een nieuwe partij opkomt, zit er ook altijd wat CDA in. Groot blijven is heel moeilijk en daar gaat het echt om. Als CDA gaan wij voor de lange termijn en een keer verliezen hoort erbij. Wij moeten Forum een eerlijke kans geven. Dan kijken we over vier jaar wel weer."

Zes gedeputeerden

Op dit moment zitten er vier partijen in het college van Gedeputeerde Staten: CDA, VVD, FNP en SP. Die laatste heeft afgelopen week flink verloren en komt waarschijnlijk niet terug in het provinciaal bestuur. Sander de Rouwe sluit niet uit dat het nieuwe college uit zes partijen zal bestaan, met evenveel gedeputeerden. Nu zijn dat er nog vijf.

Informateur Harry van der Molen is maandag begonnen met de gesprekken. Hij spreekt met alle twaalf partijen die straks in de Provinciale Staten zitten. Komende donderdag worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. De Rouwe omschrijft de onderhandelingen als 'wiskunde en scheikunde, rekenen en chemie'. De partijen moeten wel wat met elkaar hebben, voor elkaar open staan en er moet slim worden uitgerekend worden wat de mogelijkheden zijn."