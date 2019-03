De Pleats krijgt vignet voor bieden passend werk aan jongeren

Restaurant De Pleats in Burgum kreeg maandag zo'n vignet uit handen van wethouder Gelbrig Hoekstra. Meiinoar Meidwaan is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is bedoeld om jongeren 'die anders werken en denken' passend werk te geven. Bij De Pleats werken nu acht jongeren in dit kader. Ze krijgen begeleiding van de andere vijftig begeleiders van het bedrijf.

Eelke en Geesje Duursma, de ondernemers achter De Pleats, vinden het belangrijk dat iedereen zijn plek kan vinden. Volgens wethouder Hoekstra is de diversiteit van het personeel van De Pleats een mooie afspiegeling van wat er als gasten komt. "Als gemeente vinden we dat mooi. Dat waarderen wij graag met dit vignet.