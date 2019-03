Sportoverzicht: Epke valt van rekstok

Epke Zonderland was dit weekend in Qatar, waar hij vier maanden geleden voor de derde keer wereldkampioen werd. Maar dit keer was hij minder succesvol.

De ijshockeyers van de Flyers staan in de finale van de BeNe League, in een best-of-five-serie tegen het Belgische Herentals. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd.

De basketballers van Aris leverden afgelopen week nog een wanprestatie door te verliezen van Den Helder. Zondag moesten ze tegen regerend landskampioen Donar uit Groningen.

De korfballers van LDODK willen de play-offs halen, dus moesten ze winnen van Papendrecht.

En de kampioenspoule voor de volleybalsters van Sneek is bijna klaar.

Wielrenner Wim Stroetinga won in Manchester.

En we maken natuurlijk bekend wat de 'Wedstriid fan de Wike' wordt.