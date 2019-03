Crone wil Antillianen mee laten praten over oplossing problemen

Binnen de Antilliaanse gemeenschap in Leeuwarden zijn problemen. Bijna 7 procent is op het verkeerde pad en dat is bovengemiddeld. Daar wil de gemeente Leeuwarden wat aan doen en daarbij ook de Antilliaanse gemeenschap betrekken.

Er was discussie ontstaan over de Antillianen na publicatie van de Veiligheidsmonitor 2019-2023 van de gemeente Leeuwarden. Er zou sprake zijn van kansloze Antillianen en de groep zou ontmoedigd worden om naar Leeuwarden te komen. Tussen de middag was er een kleine protestdemonstratie van Antillianen in het centrum van Leeuwarden.