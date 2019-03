Wedstriid fan de Wike: Roelof Thijs Bokaal bij ijsspeedway

Er doen twee Friezen mee aan de Roelof Thijs Bokaal, namelijk Simon Reitsma en Jimmy Tuinstra. In totaal doen er maar liefst 24 ijsspeedwayers mee uit verschillende landen. "Het is wel een bijzondere wedstrijd, want dit is de enige waarbij er een knock-out-systeem is. Uiteindelijk, na 23 heats, blijven er vier over, die de finale rijden", vertelt sportverslaggever Andor Faber. De Roelof Thijs Bokaal begint vrijdag om 18.30 uur. Zaterdag is er bij Omrop Fryslân een reportage te zien.