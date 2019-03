NS wil in gesprek over stoppen bij Thialf-halte

Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA wilde weten waarom de treinhalte bij Thialf niet meer gebruikt wordt als er evenementen zijn. Volgens de staatssecretaris is dat omdat er steeds minder reizigers waren die daar uitstapten.

Nu wordt bij evenementen in de ijshal voor bussen gezorgd vanaf het centrale treinstation van Heerenveen. Daarin is ook ruimte voor mindervaliden, zegt de staatssecretaris. De PvdA in de Tweede Kamer wilde ook weten of er voor die groep genoeg geregeld is.

NS in gesprek met gemeente en provincie

Gedeputeerde Johannes Kramer zei eerder al in een bijeenkomst van de Provinciale Staten dat het 10.000 euro per dag kost als de trein tussen Leeuwarden en Zwolle stilstaat bij ijsstadion Thialf. Eerder had de gemeente Heerenveen aangegeven dat het wenselijk is dat de treinen weer stil staan bij Thialf, maar dat is vanwege de kosten voorlopig geen optie.

Volgens de staatssecretaris wil de NS eventueel wel in gesprek met de gemeenten en de provincie om te praten over een betere bereikbaarheid van Thialf bij schaatswedstrijden.