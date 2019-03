Laatste editie van de NachtSwalkerstocht

Organisator Gretha de Vries houdt er na dit jaar mee op. "Ik ben toe aan iets nieuws. Ik heb het altijd met veel enthousiasme gedaan."

Wat maakt de tocht zo bijzonder?

"We beginnen met daglicht en lopen dan door de natuur. Dan komt de schemer en dan zie je de sprookjesachtige lichtshows, zoals verlichte bomen. Mensen vinden dat mooi. En het is één grote familie, de tocht is toegankelijk voor veel mensen. We sluiten dit jaar af met oranjekoek."