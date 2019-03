'Noord-Nederland moet in 2030 Europees koploper klimaatambitie zijn'

"Noord-Nederland was en is de nummer 1 energieregio van het land. De vraag die voor ligt, is hoe we ervoor zorgen dat het Noorden ook na de transitie van fossiel naar duurzaam nog steeds in de lead is. In het Noorden zijn zeker 20.000 banen verbonden met de energiebranche", zegt directeur Ton Schroor van de ondernemersvereniging.

Zes belangrijke thema's

De klimaatambitie is één van de zes thema's waarvan het VNO-NCW vindt dat de noordelijke provincies er op moeten inzetten in de komende jaren. "Arbeidsmarkt en infrastructuur zijn voor ons no-brainers, dat moet op orde zijn", schrijft Schroor in het manifest. "Wij zien juist op deze onderwerpen nog stevige uitdagingen! Daar moeten we, in samenwerking met de provincies, nu echt wat aan gaan doen."

Samenwerken in het Noorden

Op het gebied van samenwerking kunnen de drie noordelijke provincies nog een inhaalslag maken, denkt Schroor: "Als we koploper willen worden op het gebied van klimaatambitie moeten we onze krachten bundelen. Kennis delen, samenwerken, massa maken op groene chemie, circulaire economie, waterstof, groen gas, CO2-reductie. Niet meer als provincie, maar gezamenlijk als het Noorden."

