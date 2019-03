Friese filmmaker volgde jarenlang de Roemeense dakloze Nicu

"Bruce Lee and the Outlaw" is de naam van de nieuwste film van filmmaker Joost Vandebrug. Voor de film heeft hij meer dan zes jaar het dakloze jongetje Nicu gevolgd, die op en onder de straten van Boekarest in Roemenië leeft. "Bruce Lee and the Outlaw" ging afgelopen zaterdag in première op het Movies that Matter festival in Den Haag.