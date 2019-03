Friese Kadoboek 'Rosmos' is succes; oplage van 1.000 stiks is op

"Het betekent dat we niet meer nieuwe voorraad aan de boekhandels kunnen leveren, ze zijn helemaal op. Sommige boekhandels hebben echter nog wat winkelvoorraad dus wie nog een exemplaar wil hebben, moet er bij zijn, want op is dus ook echt op."

Rosmos, op verzoek van Boeken fan Fryslân geschreven door Willem Schoorstra voor de Moanne fan it Fryske boek, verscheen bij uitgeverij Het Nieuwe Kanaal in een oplage van 1.000 exemplaren. Voor de Friese markt is dat een grote oplage. "Als die dan ook nog binnen een maand weg is, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het een succesvolle actie is geweest."

Het Kadoboek was de hele maand maart gratis te krijgen bij aankoop van 12,50 euro aan Friese boeken.