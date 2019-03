Meer vrouwen in Provinciale Staten dankzij voorkeurstemmen

Of Tweede Kamerlid en oud-Holwerder Theo Hiddema zijn zetel in Provinciale Staten ook zal innemen, is nog niet bekend. Hiddema woont in Maastricht. Hij kan alleen Statenlid in Fryslân worden wanneer hij voor donderdag naar Fryslân verhuist.

In tegenstelling tot buurprovincies als Flevoland en Noord-Holland verwacht Forum voor Democratie in Fryslân geen problemen met de bezetting van alle zetels in Provinciale Staten te hebben.