Eerste bewoners pakken verhuisdozen uit in nieuwe woning De Peinder Mieden

Cor en Marianne van Staveren zijn euforisch dat ze eindelijk op hun plek zitten. Iedere dag pakken ze een doos uit en verhuizen zo vanuit Wartena naar de nieuwe woonplek. Hun huis bestaat voor een groot deel uit glas. Opvallend is dat het ontwerp van de nieuwe woning is getekend door de jongste zoon van het stel, Sander Veenstra.

Klaar in 2020

Het nieuwbouwplan De Peinder Mieden krijgt langzaamaan steeds meer vorm. De eerste woningen zijn inmiddels klaar. Met elkaar zullen er in het gebied aan de rand van Opeinde 38 woningen worden gebouwd. In 2020 moeten alle huizen klaar zijn, zo is het doel. De bewoners zullen zelf voor het groen- en natuurbeheer in de wijk zorgen.

Eerder namen we al eens een kijkje hoe ver het was met de bouw van de nieuwbouwwijk in Opeinde.