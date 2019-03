'Kijk op Fryslân' brengt Fries nieuws op landelijke televisie

In Fryslân is de pilot voorlopig alleen te zien bij mensen die Ziggo of Kabel Noord hebben. Kijkers van andere distributeurs krijgen op dat moment een samenvatting van al het regionieuws uit het hele land te zien.

Naast Omrop Fryslân doen ook Omroep Gelderland en RTV Rijnmond mee aan de proef. Het gaat om een samenwerking tussen NPO, RPO en een aantal kabelmaatschappijen.

Evaluatie

Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd. Om te zien of de proef een succes is, wordt gekeken naar het bereik, de inhoudelijke kwaliteit en de waardering van de uitzendingen. Ook wordt gekeken naar de technische haalbaarheid en wat er financieel nodig is. Ook de mening van de kijker wordt gevraagd.