Unieke palingaak klaar voor grote reis van Heeg naar Londen

Normaal vaart de Korneliske Ykes II vooral op het binnenwater. Het schip zal eind juni van de thuishaven Heeg naar Londen varen. Daar is dan het Europees Congres voor duurzame paling en de Kornelis Ykes is dan het vlaggenschip. Het komt op een prominente plek in Londen te liggen om te laten zien hoe paling vroeger van Fryslân naar Engeland werd gebracht.

Johannes Hobma legt uit hoe het plan voor de reis is ontstaan. "De Korneliske Ykes II is een reproductie van een originele palingaak. We zijn uitgenodigd omdat we een heel uniek schip hebben. Er is maar eentje van op de hele wereld."