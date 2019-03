Joyce Toscanini: "Antillianenbeleid stimuleert etnisch profileren"

In Leeuwarden wordt maandag aan het einde van de ochtend gedemonstreerd tegen het Antillianenbeleid van de gemeente Leeuwarden. De demonstratie is opgezet door onder andere activiste Joyce Toscanini en wordt gehouden in opmaat naar een speciale Antillianenbijeenkomst in Leeuwarden. Die is opgezet door de gemeente Leeuwarden om te praten over de problemen binnen de Antilliaanse gemeenschap. In de veiligheidsmonitor 2019-2023 schrijft de gemeente dat er een 'Antillianenprobleem' is in de stad.

In gesprek

Joyce Toscanini legt uit waarom er gedemonstreerd wordt. "De aanleiding is dat we geprobeerd hebben om in gesprek te gaan met de gemeente om te zorgen dat er gesproken wordt met de Antilliaanse gemeenschap in plaats van over deze doelgroep. Daar werd positief op gereageerd, maar vervolgens wordt er toch besloten om een avond voor alleen genodigden te organiseren. Dat vinden we een gemiste kans."

In het beleid van de gemeente Leeuwarden wordt gesproken over 'kansloze Antillianen', maar Toscanini vindt dat er juist gezocht moet worden naar de oorzaak en het gevolg van dit probleem. "De demonstratie is bedoeld voor alle bezorgde burgers, niet alleen voor de Antilliaanse bevolking. Iedereen die zich druk maakt om discriminatie en zich daar sterk voor wil maken, is welkom."