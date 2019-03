Friezin reist naar Tsjernobyl: "Ik wist niet dat de ramp nu nog voor zoveel problemen zorgt"

Nog nooit van gehoord

Mensen in Nederland weten vaak helemaal niet dat de problemen van de Tsjernobylramp - nu bijna 33 jaar geleden - nog steeds spelen. Ook Freija stond er niet bij stil. "Voordat ik met dit project in aanraking kwam, had ik er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord."

Voor de mensen die er in de omgeving wonen, is de straling echter nog altijd gevaarlijk. Toch is Bouma zelf niet bang dat haar iets overkomt. "Wanneer je niet te lang blootgesteld wordt aan de straling, is er niet zoveel aan de hand. Ook hebben we de hele tijd goede begeleiding", vertelt Bouma. Ze blijven er in totaal vijf dagen.