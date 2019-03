Raadsvragen over vervallen Buma State in Leeuwarden

Erfgoedvereniging Heemschut luidde afgelopen zaterdag al de noodklok over de Buma State en daar sluit de politiek zich nu bij aan. Femke Molenaar, gemeenteraadslid in Leeuwarden voor de fractie PALGroenLinks, maakt zich hard voor actie op korte termijn. "Het pand is net als de grond eigendom van Van der Valk", vertelt ze. "Er is wel degelijk een verplichting in het contract opgenomen om het pand te onderhouden. Toen de grond verkocht werd, is daar een bepaling in opgenomen dat Van der Valk het pand zou renoveren. We weten alleen niet of daar een tijdspad aan verbonden is. Maar duidelijk is wel dat hier iets aan gedaan moet worden. We vragen de wethouder of er mogelijkheden zijn om het tijdspad te verkorten."

Tijd voor actie

Op de vraag hoe ernstig de situatie is, vindt Molenaar het lastig om antwoord te geven. "Ik ben niet gespecialiseerd in architectuur. Maar iedereen die daar langsrijdt, ziet dat het in een heel slechte staat is. Het steekt ook echt af tegen het nagelnieuwe Van der Valk hotel. Het ziet er uit als een rotte kies en daar moet echt wat mee gebeuren. We kunnen wel allerlei onderzoeken doen, maar er is haast geboden. Iedere dag dat er niets gebeurt, gaat het pand achteruit."