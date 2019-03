UNIS Flyers verliezen tweede finalewedstrijd van de BeNe-League in Herentals

De eerste periode ging zondagavond direct snel van start. Beide ploegen speelden aanvallend en creëerden veel kansen. Het lukte echter niet om de puck in de goal te krijgen. De stand bij rust was de stand dan ook 0-0.

Drie goals in negentig seconden

In de tweede periode kreeg UNIS Flyers al na vier minuten een penalty, omdat een Herentals-verdediger met zijn hand de puck uit de goal weerde. Ronald Wurm mocht de penalty nemen, maar het lukte niet om te scoren. Ook de twee grote kansen die een paar minuten later volgden, resulteerden niet in een voorsprong.

Zestien minuten in de tweede periode was het Preston Shupe die de puck langs Sjoerd Idsinga wist te spelen en de 1-0 voor Herentals scoorde. Slechts vijftien seconden later was het Vincent Morgan die de 2-0 op het scorebord noteerde en in diezelfde minuut viel ook de 3-0 door een goal van Mitch Morgan.