Jan Huitema: "Traditionele partijen moeten aan eigen verhaal vasthouden"

Ook CDA-Statenlid Rendert Algra vindt dat partijen aan hun verhaal moeten vasthouden en hun mening over bepaalde zaken niet te veel moeten veranderen. Dan vervreemden ze van de kiezers van de partij. Volgens hem krijgen traditionele partijen het zwaar bij de Europese verkiezingen.

In het Nieuwsforum bij Buro de Vries werd over de uitslag van de provinciale verkiezingen gediscussieerd met Immie Jonkman, Rendert Algra en Jan Huitema. Het programma is van 21.00 uur tot 23.00 uur terug te luisteren op de radio of onze website.