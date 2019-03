Pannenkoekvoorstelling van vluchteling wordt in asielzoekerscentra vertoond

Waar loop je als asielzoeker tegenaan, zodra je in Nederland belandt? Die vraag staat centraal in de voorstelling 'Pannekoeken uit Syrië', die zondag in het asielzoekerscentra in Sint Annaparochie werd vertoond. Tientallen kinderen uit het centrum en de omliggende dorpen waren aanwezig. Het stuk - met humor én een serieuze ondertoon - wordt in heel Nederland vertoond.