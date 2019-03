Gewapende straatroof door minderjarigen in Leeuwarden, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer fietste in de richting van de Humaldastate toen er een groep jongens achter hem aan kwam. Op de brug werd het slachtoffer ingesloten door de groep. Hij moest onder bedreiging van meerdere wapens spullen afgeven.

15 tot 16 jaar oud

Volgens het slachtoffer gaat het om meerdere daders van 15 tot 16 jaar oud. Een van hen heeft een donkere huidskleur en had een groene jas aan met een grijze broek. Een andere dader had een blanke huidskleur en kleedde zich in een zwarte jas met een blauwe trainingsbroek.

Mensen die meer weten over de overval wordt gevraagd contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844 van de politie.