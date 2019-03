Ook het CDA benoemt informateur voor waterschapbestuur

Eind vorige week werd het CDA nog uitgedaagd door Water Natuurlijk Fryslân, die plotsklaps oud-burgemeester van Achtkarspelen Germ Gerbrandy als informateur hadden benoemd.

CDA grootste partij

Het CDA werd bij de waterschapsverkiezingen van afgelopen weekend met bijna negentien procent van de stemmen de grootste partij. Het is gebruikelijk dat de winnaar de onderhandelingen start. Maar Water Natuurlijk werkt samen met de partij Geborgd Natuur en samen zijn die partijen het grootst.

Tieneke Clevering van Water Natuurlijk heeft alle vertrouwen in Gerbrandy: "Hij is een echte 'waterman' en een goede bestuurder. Hij is bekend met de Friese wateren".

Eigen informateur

Het CDA hekelt het optreden van Water Natuurlijk en komt nu zelf met een informateur. Wie dat is, wil De Winter nog niet zeggen. De partij wil dat maandagavond bekendmaken.