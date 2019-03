"Containerramp is niet de oorzaak van sterfte zeekoeten in kustgebieden"

Camphuysen is als onderzoeker betrokken bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij denkt niet dat het met het containerschip te maken heeft. "Wie even in de literatuur was gedoken, had gezien dat deze sterfte van de zeekoeten en andere zeevogels bepaald niet uitzonderlijk was", zo vertelde hij.

Te weinig voedsel of stormen

Volgens de onderzoeker komt het veel vaker voor dat er massaal zeekoeten aanspoelen. "Dat sterven gebeurt op wisselende momenten en plaatsen, en ja: ook wel eens massaal. Bijvoorbeeld door relatief voedselgebrek of door stormen, waardoor jongen van hun ouders gescheiden raken."

Onderzoekers in Duitsland concludeerden begin deze maand al dat de daar aangespoelde vogels te weinig vetreserves hadden. De oorzaak van de slechte conditie van de dieren was echter niet te verklaren.

Officieel rapport

In de komende week brengen onderzoekers van Wageningen Marine Research en het Dutch Wildlife Health Center een officieel rapport uit over de doodsoorzaak van de zeekoeten.