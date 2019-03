Handgranaat gevonden in tuin in Leeuwarden; onschadelijk gemaakt door explosievendienst

De politie is zondagochtend rond 9.30 gealarmeerd door een bewoner van de Van Harenstraat in Leeuwarden, die een verdacht voorwerp in zijn tuin had gevonden. Het bleek om een handgranaat te gaan. Rond 12.00 uur is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gearriveerd voor onderzoek.