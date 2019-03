Werk van kunstenaar Ton Aartsen door zijn dochters voortgezet

In het proces van rouw en acceptatie gingen de dochters samen met hun vader aan de slag om meer te weten te komen over wat hun vader als kunstenaar bewoog en om dichtbij hem te zijn in de laatste tijd van zijn leven.

Ton heeft voor de expositie een groot laatste werk gemaakt in de serie 'Levenscyclus'. Daarnaast is er meer ouder werk van hem te zien. Oudste dochter Flore heeft zich beziggehouden met de fotografie waaruit het werk van haar vader is ontstaan. Jongste dochter Aagje is gaan schilderen in de geest van de techniek van haar vader en heeft verschillende werken in deze stijl gemaakt.

De tentoonstelling 'Levenscyclus' is in januari 2019 geopend. Ton was daarbij. Op 8 maart overleed hij.

Een aantal weken voor zijn dood was Omrop-collega Karen Bies bij de familie Aartsen op bezoek: Ton, Ank en hun dochters Flore en Aagje. Zij vertellen over wat de afgelopen tijd voor hen heeft betekend.