LDODK naar play-offs Korfbal League met winst in laatste competitieduel

LDODK begon slecht aan het duel in de eigen sporthal. Fleur Hoek en Daan Preuninger zetten Fortuna op 0-2. Marjolein Kroon kon daarna met twee doelpunten de stand gelijktrekken. Daarna zat er eigenlijk geen verschil tussen beide ploegen, die gelijk op gingen (8-8).

Ploegen houden het erg spannend

Tot 11-11 was er niks aan de hand voor LDODK. Daarna was het toch weer Fortuna dat de voorsprong kon pakken (13-11). Door goed werk van André Zwart en Friso Boode was het verschil bij rust maar één punt (13-14) in het voordeel van de bezoekers.