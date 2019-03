Volleybalsters VC Sneek kunnen niet stunten tegen Sliedrecht Sport

In het begin van de eerste set zat er geen verschil tussen beide teams (6-6). Het waren de vrouwen van Sneek die aan de hand van Monique Volkers als eerste een gaatje konden slaan (13-10). Die voorsprong konden de vrouwen van trainer Paul Oosterhof knap vasthouden (17-12). En hoewel Sliedrecht nog even dichterbij kwam (20-17) was de eerste set uiteindelijk voor de Snekers.

Sneek kan lang met Sliedrecht mee

Het leek erop dat Sliedrecht na het verlies van de eerste set wakker was. De thuisploeg pakte snel een kleine voorsprong (3-1) in de tweede set. Maar de vrouwen van Sneek zaten nog altijd goed in het duel en kwamen even later gelijk (5-5).

Dankzij punten van de goed spelende Lieze Braaksma en Monique Volkers kwam VC Sneek daarna zelfs op voorsprong (10-12). Deze keer konden de Sneker vrouwen de voorsprong niet vasthouden, en kwam Sliedrecht terug in het duel (15-15). Aan het eind van de set verspeelde Sneek een voorsprong (17-20) en was het Sliedrecht dat de stand op 1-1 in sets bracht.

Sliedrecht maakt het verschil

VC Sneek liet de kop niet hangen en pakte in de derde set meteen weer een kleine voorsprong (3-1). Sliedrecht kwam terug, en deze keer ging de thuisploeg erop (4-4) en erover (13-7). Met dat verschil leek de derde set een prooi voor Sliedrecht, maar de vrouwen uit Sneek knokten zich onder aanvoering van Hester Jasper toch weer terug in de set (19-19). Helaas kwam Sneek in de spannende slotfase net tekort om de set ook te winnen.

In de vierde set probeerde Sneek het daarna nog wel, maar het heilig vuur zat er niet meer in. Door de nederlaag blijft Sneek na zes wedstrijden op de derde plek in de kampioenspoule staan.