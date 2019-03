7 Friezen in selectie Noord-Nederland voor interland tegen Noord-Duitsland

Het zijn Curty Gonzales, Klaas de Vries, Ale de Boer en Frits Dantuma van ONS Sneek, Henny Bouius en Joris Voest van Harkemase Boys en Joost Jesse Visser van Buitenpost. Daarnaast heeft Ron Jans nog twee speler in zijn selectie opgenomen die in Fryslân voetballen, namelijk keeper Erick Jansema en Jesse Renken (beiden Harkemase Boys)

Initiatief uit het verleden

De interland tussen de twee noordelijke elftallen werd in het verleden vaker gespeeld. In 1913 was de eerste editie van de wedstrijd, de Duitsers wonnen toen met 7-2. Daarna is de wedstrijd nog 27 keer gespeeld, de laatste keer was in 1960.