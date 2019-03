Buitenpost gaat onderuit tegen CSV Apeldoorn

Joran Olijve leek Buitenpost in het begin van de wedstrijd op voorsprong te zetten, maar de verdediging van Apeldoorn kon op tijd ingrijpen. Twee minuten later kegelde Maarten Boeven een schot op de lat voor Apeldoorn. Daarna probeerde Apeldoorn door te drukken. De thuisploeg kreeg ook wel kansjes maar het was Buitenpost dat de voorsprong pakte.

Na een klein halfuur was het Rolf Dijk die de 1-0 maakte voor de ploeg van René van der Weij. Dat was tegen de verhouding in en ook na de 1-0 was Apeldoorn de sterkste. Toch kon de verdediging van Buitenpost tot de rust standhouden.

Apeldoorn dendert door

In de tweede helft ging het spel steeds op en neer. Beide ploegen kregen kansjes en na een dik uur was het Maarten Boeven die de gelijkmaker tegen de touwen kopte. Daarna leek het er lang op dat de 'blaukes' een punt zouden gaan pakken.

Tien minuten voor tijd maakte Maikel Lange aan die droom een einde, hij maakte er 2-1 van. Fedde Timmer zette daarna de eindstand op het bord.