Harkemase Boys geeft voorsprong weg tegen Ajax

De eerste helft in de Bosk in Harkema was van een laag niveau. Harkemase Boys had de bal het meest, maar speelde niet secuur genoeg om voor gevaar te zorgen. Alleen aanvoerder Henny Bouius was twee keer dichtbij de 1-0.

Na een kleine tien minuten spelen in de tweede helft was het al raak. Bouius kopte vrij in na een goede actie en voorzet van Iloba Achuna. Achuna is eigenlijk verdediger bij de Harkieten, maar nu spits omdat Robert Stelpstra geblesseerd is.

Boys kunnen voorsprong niet vasthouden

Daarna kregen de Boys nog wel kansen, onder andere voor Noureddine Boutzamar en Pier Veldman, maar de ploeg van Tieme Klompe bouwde de voorsprong niet verder uit. In de laatste minuut van de wedstrijd betaalden de Harkieten daar de prijs voor.

Na balverlies van Boutzamar, diep op de helft van Ajax, counterden de bezoekers naar de gelijkmaker. Ralph Jurka was de doelpuntmaker.

Harkemase Boys staat op de zevende plaats in de derde divisie, met 43 punten uit 26 wedstrijden.