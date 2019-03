Martijn Barto bezorgt ONS Sneek een puntje met twee late goals

De start was duidelijk voor de thuisploeg. Jordi Tiktak werd na acht minuten onreglementair tegengehouden door keeper Barry Ditewig van de Snekers. Dat betekende een gele kaart voor Ditewig en een penalty. Deze werd door Thom de Vries verzilverd.

N een half uur verdubbelde ODIN'59 de voorsprong. Het was Jeffrey Klijbroek met een schot van afstand die niet meer te houden was door Ditewig. 2-0 was ook de stand bij de rust.

Martijn Barto bezorgt ONS een punt

In de tweede helft was de eerste kans voor de Snekers. Yume Ramos zag zijn schot naast de paal verdwijnen. Aan de andere kant probeerde de thuisploeg het duel definitief in het slot te gooien, maar Jim Hulleman raakte met zijn bal de lat. Daarna was er nog een grote kans voor De Vries op 3-0, maar ook hij miste.

Tien minuten voor tijd maakte ONS de aansluitingstreffer. Martijn Barto kon deze binnentikken uit de hoekschop. Zo bracht hij de spanning in de wedstrijd terug. De Snekers drukten door en in de blessuretijd viel de gelijkmaker nog.

Met een kopbal was het opnieuw Barto die de 2-2 eindstand op het bord zette.