It Koartling weer open na verbouwing

In het gebouw vinden verschillende activiteiten plaats om mensen bij elkaar te brengen en de samenhang in de gemeenschap te ondersteunen. Er zijn diverse cursussen, er wordt muziek gemaakt en er is een speciale huiskamer voor mensen die zich eenzaam voelen.

It Koartling bestaat al zo'n 50 jaar en is toendertijd voor de jeugd opgezet. Tegenwoordig zijn jong en oud welkom. It Koartling wordt draaiende gehouden door 25 vrijwilligers en is alle dagen geopend.