Rijkswaterstaat houdt na aanhoudende klachten het hardvaren op het Wad tegen het licht

Zij vragen "het thema 'snelvaren' op de Waddenzee vanuit veiligheid, beleving, natuurwaarden, geluid, beheer, voorbeeldfunctie en handhaving ter hand te nemen", zo is te lezen in de brief.

Werkgroep

Hiervoor is nu een werkgroep opgericht. "Onze opdracht is in ieder geval om te kijken hoe wij deze handhaving beter kunnen maken. Daarbij willen we zien wat wij, in de wetgeving die Rijkswaterstaat kan beïnvloeden, kunnen veranderen. Daarnaast willen we ook met andere partijen in gesprek om te kijken wat we kunnen verbeteren", zegt Roland Wijmenga van Rijkswaterstaat. Hij coördineert de handhaving op het Wad.

Een voorbeeld zijn de watertaxi's die steeds meer worden gebruikt en waar in de wet niet iets apart voor is geregeld. Zo mogen de taxi's na zonsondergang niet meer hardvaren, maar er wordt gezegd dat dit toch gebeurd.