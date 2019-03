Skoatterwâld wordt opgeknapt: uitstraling trainingsfaciliteiten past niet meer bij de club

Sportpark Skoatterwâld is de thuisbasis van de amateurs van VV Heerenveen en is in 1996 in gebruik genomen. "Er is niet heel veel mis mee in die zin dat het slecht is. Integendeel, het is compleet onderhouden binnen de mogelijkheden die we hebben. Alleen is het niet meer van deze tijd als je kijkt naar de voorzieningen en de faciliteiten", vertelt SC Hearrenfean-directeur Cees Roozemond.

En er is ook nog een ander probleem: er zijn te weinig velden. Sportclubs VV Heerenveen en SC Heerenveen moeten beide trainen op de velden. Er wordt echter voornamelijk een oplossing gezocht voor het eerste probleem. "In samenwerking met de gemeente zijn we aan het oriënteren wat zich allemaal aanbiedt qua mogelijkheden op die plek en daarbuiten. Kunnen we er andere gebieden bij betrekken?"

Utstraling

De plannen voor het nieuwe sportpark hebben natuurlijk ook te maken met het feit dat SC Heerenveen nu een eredivisieclub is. De uitstraling van de trainingsfaciliteiten past niet helemaal meer bij de club. "De afgelopen tien jaar is er in het algemeen niet zoveel gebeurd bij Heerenveen in de ontwikkeling van in dit soort zaken. Dat is doodzonde. Daar hebben we een achterstand mee opgelopen."

AZ en FC Groningen hebben de stap van een nieuw sportpark wel genomen. "Die hebben een prachtig nieuw trainingscentrum gebouwd op het moment dat dat nodig was, waardoor wij nu een achterstand hebben en bijvoorbeeld ook niet meer de stempel hebben van 'internationale jeugdopleiding'. Daar zijn we gewoon niet scherp geweest."