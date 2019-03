Plannen Holwerd aan Zee beginnen langzaamaan vorm te krijgen

Vrijdag werd bekendgemaakt dat er een speciaal projectbureau voor het plan zal worden opgezet. Dat moet onder andere voor het definitieve ontwerp zorgen, voor onderzoek, het verlenen van vergunningen en de start van de uitvoering. Het projectbureau zal in oktober officieel van start gaan.

"Wij zijn heel drug bezig. Sinds die 15 miljoen van de Postcode Loterij heeft iedereen nu wel een beeld van: 'verrek, dat Holwerd aan Zee gaat nog door ook. Wat nu?'. Er rijzen dus weer veel vragen", vertelt Marco Verbeek van Holwerd aan Zee.

"Daar zijn we nu vooral druk mee, welke vragen zijn er, moeten we verdiepend onderzoek doen, kunnen we dit jaar naar een definitief planontwerp? Het is wel het idee dat we daar dit jaar mee aan de slag gaan, zodat we wel voor 2025 door de dijk heen kunnen."

Praatplan

Dat definitieve plan is er nog niet. Tot nu toe is er gewerkt met een zogenaamd 'praatplan'. "Er komen altijd wel weer nieuwe inzichten. As we wat willen aanvragen - we hebben straks vergunningen nodig - dan moet je wel definitieve plannen maken, waar iedereen zich in kan vinden."

Volgens Verbeek staat het praatplan niet zo ver van de realiteit af. Een belangrijke kwestie is het zoute water dat bij het doorsteken van de dijk op het boerenland zal komen. Dat zien boeren natuurlijk niet zitten. "Wij moeten wel veel dingen uitsluiten. Als wij zeggen dat de boeren er geen last van zullen hebben, dan moeten we dat wel met onderzoek hard maken. Wij zullen nooit zomaar zout water naar binnen late stromen, zodat boeren hun werk niet meer kunnen doen."